Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pe soare i-a speriat pe romani, insa ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut lumina in aceasta problema. Oficialul a vorbit despre aceasta taxa intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a ținut sa faca lumina in ceea ce privește taxa…

- Prezent in cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre experiența din Statele Unite ale Americii, despre viața de om politic din Romania, dar și despre cum viața l-a pus la grea incercare, momentul in care fiica sa de 3 ani a murit. „Fetița noastra…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca instituția pe care o conduce va lansa din Fondul pentru Modernizare un apel de 590 milioane euro pentru modernizarea sistemelor de termoficare, indeosebi pentru cel din București. ”Zilele trecute am semnalat o avarie majora la rețeaua de termoficare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, luni, ca a convocat sedinta comandamentului energetic de iarna, in contextul in care Romania este lovita de un val de aer rece. Ministrul Burduja a subliniat importanța pregatirii pentru posibile condiții meteorologice extreme și a oferit cateva sfaturi…

- Premierul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii Simona Bucura – Oprescu si cel al Finantelor Marcel Bolos ocupa primele locuri in topul vizibilitatii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, ministrul Muncii inregistrand un salt de pe locul 11. Si ministrul Mediului Mircea Fechet si cel al Proiectelor Europene…

- Dan Negru a publicat pe Facebook lista copiilor care și-au pierdut viața in decembrie 1989, de care nimeni nu mai vorbește. „Ați auzit vreodata de Catalin Andronic? S-a nascut pe 23 noiembrie ‘89 și pe 23 decembrie un glonț razleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Avea o luna…

- Scenele care au avut loc in Parlamentul Romaniei au intrat și in atenția ministrului Energiei, Sebastian Burduja care se declara rușinat de circul petrecut. Sebastian Burduja nu s-a putut afla la dezbaterile pentru aprobarea bugetului din 2024. Prin intermediul unei postari pe Facebook, oficialul motiveaza…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca este dispus sa-și asume sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei, motivand ca ”nu se da in laturi de la asta” „Prin noi inșine inseamna ca un președinte de filiala trebuie sa-și asume o batalie in care merge in fața electoratului și ii…