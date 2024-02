Stiri pe aceeasi tema

- In Romania nu exista taxa pe soare si nu s-a pus problema introducerii unei astfel de taxe, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, transmite Agerpres.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat, cu ocazia vizitei in Statele Unite ale Americii, o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, acesta fiind un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor GridStar Flow in Romania.

- ”In 2023, noile centrale electrice puse in functiune au inclus: 496 MW solar, 72 MW eolian si 56 MW hidrocarburi. Totalul este de 624 MW putere instalata, capacitati noi de productie aflate acum la dispozitie sistemului energetic national. Fata de 2022, cifra totala este de aproape 10 ori mai mare (s-au…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca a convocat comandamentul energetic de iarna, intrucat in Romania “vine gerul”. Ministrul a facut acest anunț la mijlocul zilei de 8 ianuarie 2024. Intr-adevar, in aceeași zi, meteorologii avertizau ca in estul Romaniei, mai ales in zona Moldovei, urmeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat joi, 28 decembrie, pe ministrul ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, afirmand ca acesta a deblocat dupa trei ani proiectul cloud-ului guvernamental.Ciolacu a spus ca spera ca anul viitor cloud-ul guvernamental sa fie funcțional.„In final,…

- Guvernul Romaniei a luat o decizie cruciala in susținerea energiei regenerabile, prin aprobarea proiectului Legii privind energia eoliana offshore, in ședința de joi. Potrivit Ministerului Energiei, proiectul a fost trimis pentru adoptare in Parlament și reprezinta un pas semnificativ in direcția asigurarii…

- Scenele care au avut loc in Parlamentul Romaniei au intrat și in atenția ministrului Energiei, Sebastian Burduja care se declara rușinat de circul petrecut. Sebastian Burduja nu s-a putut afla la dezbaterile pentru aprobarea bugetului din 2024. Prin intermediul unei postari pe Facebook, oficialul motiveaza…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat cand se va pune la punct situatia facturilor de la Hidroelectrica, amintind ca Guvernul a intervenit mult in piata dand sapte ordonante de urgenta, la un moment dat.