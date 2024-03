Gigi Becali revine în arena politică: asta ne mai lipsea! Gigi Becali, numele care a starnit controverse și pasiuni in politica romaneasca, revine pe scena cu un nou partid – Noua Garda Creștin-Democrata. Numele partidului ne spune tot. Dar revenirea lui Gigi Becali in politica are darul de a ne amuza. In virtutea caror calitați considera acest nene cu bani, cazier, viziuni și exprimari comice in spațiul public ca ar trebui sa reintre in arena politica? Dupa o serie de tentative eșuate și participari cu cantec la viața politica, Becali pare sa-și fi reamintit de dragostea sa pentru destinul politic național. De ce se intampla asta exact intr-un an electoral?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

