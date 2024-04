Corina Crețu a luat decizia de a se retrage din politica. Decizia nu este una surprinzatoare, mai ales, in contextul in care ea anunțase inca din luna martie ca demisioneaza din partidul Pro Romania din cauza alianței anunțate la acel moment cu partidul extremist AUR. ”Nu mai candidez pentru Parlamentul European, ma retrag din politica. Chiar plec cu conștiința impacata, mi-am facut treaba, știu ca am adus in Romania peste 12 miliarde de euro. Doar in ultimii 3 ani am avut 37 de rapoarte in Parlamentul European. Unul din ele a fost legat de PNRR, cand Comisia Europeana propusese ca banii din PNRR…