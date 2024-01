Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei, lumea urmarește razboiul, de cele mai multe ori, prin intermediul imaginilor filmate cu drone postate in mod regulat de ambele parți. Imaginile alimenteaza narațiuni mai ample și reprezinta o alta lentila prin care este prezentat razboiul.

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarile Romania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania. Ministrul roman al apararii,…

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarileRomania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul roman al apararii,…

- Ucraina spune ca teritoriul sau a fost vizat in timpul noptii de 23 de drone de lupta rusesti, precum si de o racheta, informeaza dpa, citat de Agerpres.Un numar de 18 drone, care au fost lansate din peninsula Crimeea, precum si racheta, au fost respinse cu succes, au anuntat luni Fortele Aeriene…

- Romania si Ucraina vor avea ''o abordare noua'' pentru a preveni atacurile rusesti cu drone asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul roman Marcel Ciolacu, conform Agerpres.Acesta a subliniat ca, pana in acest moment, "nu exista…

- Azi-noapte, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone Shahed asupra regiunii Odesa din Ucraina. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in raionul Ismail, potrivit Rador Radio Romania.

- Agenda intalnirii a cuprins discuții legate de principalele amenințari de securitate in regiunea Marii Negre, de impactul razboiului de agresiune al Federației Ruse in Ucraina asupra securitații euro-atlantice și globale, precum și aspecte importante referitoare la cooperarea romano-americana in domeniul…

- Ministerul de Externe al Austriei a comunicat despre convocarea ambasadorului rus la Viena, Dmitri Liubinski. Dupa cum se arata in comunicat MAE postat pe Twitter, ambasadorul rus a fost chemat in legatura cu situația din regiunea Harkov unde, potrivit afirmației parții ucrainene, forțele rusești ar…