- Ministrul forțelor armate franceze, Sebastien Lecornu, a vorbit miercuri cu omologul sau rus Serghei Șoigu. Lecornu a condamnat din nou „razboiului de agresiune” dus de Rusia in Ucraina, potrivit unui comunicat de presa al ministerului.

- Armata rusa continua sa inainteze in Ucraina dupa ce a cucerit bastionul Avdiivka si a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a informat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, informeaza EFE, conform…

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…

- Razboi in Ucraina, ziua 732. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, și ministrul apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturi de comanda din apropierea liniei de front pentru a analiza campul de lupta și pentru a consolida apararea.

- Specialiștii Institutului pentru Studierea Razboiului (ISW) presupun ca Kremlinul are nevoie de declarații despre sechestrarea capului de pod de pe malul stang al regiunii Herson pentru a consolida efectul informațional dorit in ajunul alegerilor prezidențiale. Ministrul rus al Apararii Soigu a spus…

- Arma puternica pe care fabricile Kalasnikov o vor arunca si mai mult pe frontul din Ucraina: Producția a crescut cu 60%Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat producția de drone de atac și recunoaștere la intreprinderile concernului Kalasnikov din Republica Udmurta, fiind informat despre…

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Razboi in Ucraina, ziua 702. NATO a subestimat mult capacitatea Rusiei de a-și realimenta forțele armate cu personal și muniție, a declarat pentru Bloomberg Martin Herem, comandantul Forțelor de Aparare ale Estoniei, potrivit Business Insider.