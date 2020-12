Stiri pe aceeasi tema

- Juliari Batubara, ministrul indonezian pe probleme sociale, a fost arestat duminica sub suspiciunea de deturnare de fonduri in valoare de peste 1 milion de dolari in cadrul unui program destinat sa furnizeze produse alimentare persoanelor afectate de COVID-19, a anunțat Agentia anticoruptie din Indonezia,…

- Actorul George Clooney a povestit intr-un interviu ca in 2013, pe vremea cand era inca burlac, i-a invitat acasa pe 14 dintre cei mai buni prieteni ai sai și i-a daruit fiecaruia o valiza cu un milion de dolari cash.

- Generalul Salvador Cienfuegos Zepeda, fostul ministrul al Apararii al lui Enrique Pena Nieto, a fost arestat la Los Angeles, in California, dupa ce Agentia americana de lupta impotriva drogurilor (DEA) a emis un mandat de arestare pe numele acestuia, relateaza Reuters potrivit news.ro.O purtatoare…

- Acesta a avut venituri de milioane de dolari obtinute din activitatea de consultanta, din discursuri tinute la evenimente, din criptomonede si din vanzarea drepturilor pentru un documentar despre viata lui. McAfee este acuzat si de nedeclararea unor bunuri, printre care un iaht si un imobil, acestea…

- PSD-istul Sorin Lazar este presedintele Comisiei pentru buget, finante, banci a Camerei Deputatilor. Comisia pe care o conduce a decis, ieri, abrogarea articolului din legea privind rectificarea bugetara in care se prevede majorarea cu doar 14- a pensiilor, in loc de 40-. Daca forma adoptata in comisii…

- "A venit prima transa de 330 de mii de doze de vaccin, s-au impartit pe DSP-uri. Mai avem o transa care trebuie sa vina in aceasta luna, 400 de mii in total, luna viitoare vor fi 1,2 milioane de doze, apoi inca 1 milion de doze", a declarat ministrul. Nelu Tataru a mai declarat ca prima transa…