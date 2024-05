Un gigant din domeniul auto vrea să deschidă al doilea centru în România Un gigant din domeniul auto va demara construcția celui de-al doilea Centru din Romania, a anunțat compania, precizand ca acesta va avea și un showroom pe o suprafața de peste 600 mp. Porsche deruleaza o investiție majora la Cluj, unde va construi al doilea Centru din Romania al marcii. Proiectul arhitectural al noului spațiu a fost aprobat, iar construcția se afla in faza de autorizare. „Pentru marca Porsche, aceasta investiție de la Cluj este una strategica, in conformitate cu planurile noastre de dezvoltare și sustenabilitate in Romania și in regiune”, a declarat Alin Tapalaga, Director General… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

