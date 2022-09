”Compania Blue Air Aviation inregistreaza o obligatie fiscala la bugetul Fondului pentru Mediu, in valoare de peste 28,7 milioane lei”, a transmis, marti seara, Ministerul Mediului, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca suma este reprezentata de neindeplinirea obligatiei de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (GES) aferente emisiilor de dioxid de carbon generate in anul 2021. ”In cazul companiei Blue Air, este vorba despre 54.230 de certificate. Termenul pentru restituirea certificatelor GES a expirat in luna mai 2022. Avand in vedere neplata obligatiei…