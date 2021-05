Stiri pe aceeasi tema

- Primul contingent, alcatuit din circa 70 de militari romani care au fost in misiune in Afganistan, a sosit sambata, 8 mai, in Baza 90 Transport Aerian cu o aeronava C 17 Globemaster III a partenerului american, transmite MApN.Planul de retragere a celor peste 600 de militari este coordonat cu comandantii…

- Primul contingent - alcatuit din circa 70 de militari romani care au fost in misiune in Afganistan - a sosit sambata, in Baza 90 Transport Aerian cu o aeronava C 17 Globemaster III a partenerului american. Retragerea celor 600 de militari se va finaliza pana in 11 septembrie. Romania a participat cu…

- Retragerea din Afganistan a trupelor angajate in misiunea NATO „Resolute support'” a inceput in mod „coordonat” si au fost luate toate masurile pentru a le asigura securitatea, a declarat un oficial al Aliantei. Pentagonul a adus in bombardiere B-52 „Stratofortress” in Golf si a prelungit misiunea in…

- In cursul zilei de ieri, aliații din cadrul NATO au luat decizia de a incepe retragerea fortelor lor angajate in misiunea din Afganistan, dupa doua decenii de razboi sfașietor in aceasta țara. Retragerea istorica din Afganistan va incepe cu data de 1 mai 2021 și se va incheia pana pe 11 septembrie 2021.…

- Ministrul Nicolae Ciuca a transmis prin intermediul unei inregistrari transmise, joi, de MApN, ca misiunea in Afganistan se va incheia pentru Ministerul Apararii Nationale numai atunci cand toti militarii romani vor fi in siguranta acasa. Impreuna cu aliatii din NATO, concomitent cu sprijinirea Procesului…

- Cei 600 de militari români se vor întoarce acasa în mai multe serii. Procesul de întoarcele trebuie finalizat pâna la data de 11 septembrie, data oficiala. Decizia de a retrage trupele din Afganistan a fost…

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ionel Ciuca a participat ieri, alaturi de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea extraordinara comuna a ministrilor de externe si ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in format videoconferinta. Reuniunea a avut loc in contextul…

- Procesul de retragere a trupelor NATO din Afganistan va incepe la 1 mai 2021, decizia fiind luata miercuri in cadrul unei reuniuni a ministrilor apararii si de externe. Pana la 11 septembrie vor fi retrasi toti militarii aliantei.