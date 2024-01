Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la aproape cinci ani de la startul lucrarilor, a avut loc recepția finala a lucrarii ”Reabilitare integrala (rezistența, arhitectura, instalații) interior si exterior corp 3, C5, C6, C7” ale Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” din municipiul Buzau. Primarul Constantin Toma și viceprimarul…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, avand ca partener Colegiul Național de Arta „Octav Bancila” Iași, organizeaza luni, 15 ianuarie 2024, incepand cu ora 17.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii, spectacolul literar-muzical „Trecut-au…

- Sentimentul nerabdarii, instalat odata cu perspectiva mutarii elevilor de la Colegiul „Mihai Eminescu” in imobilul de pe strada Independentei chiar la inceput de an, a distorsionat, in parte, mesajele transmise atat dinspre Primarie, cat si de conducerea unitatii de invatamant. Primii interesati de…

- Un monument al poetului Mihai Eminescu a fost instalat in fața pinacotecii „Antioh Cantemir” din municipiul Balți. In data de 27 decembrie, in cadrul programului proiectului „Eminescu: o cultura – o ruta, in zona transfrontaliera Botoșani – Balți”, pe strada Independenței, cunoscuta ca pietonala din…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” iși redeschide porțile miercuri, 20 decembrie, pentru o noua expoziție, cu un concept inedit. Expoziția, intitulata „Ilogic”, curatoriata de Irina Popescu, prezinta lucrari cu tematica designului vestimentar, realizate de Miruna…

- In perioada 6-8 decembrie a avut loc, la București, finala celui mai avansat concurs național de robotica pentru elevii din Romania. Este vorba despre NEXTLAB.TECH. La aceasta competiție finala, in partea intai, s-au calificat doi elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, pentru ca in partea a…

- Buzoianca Daniela Popescu, absolventa a Colegiului Național „B.P. Hasdeu”, in prezent asistent universitar la Facultatea de Istorie a Universitații București, președinte și fondator al Asociației „Istoria din Casa in Casa” – o organizație neguvernamentala cu și despre oameni -, specialist in istorie…

- In cadrul dupa-amiezilor francofone, Alianța Franceza din Suceava, in colaborare cu Colegiul Național ,,Mihai Eminescu", organizeaza miercuri, 15 octombrie 2023, la ora 17.00, activitatea Defis des adolescents/Provocari ale adolescentei, coordonata de prof. Hetriuc ...