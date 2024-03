Ministrul Apărării, în vizită la capacitățile de producție militară din Bacău Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a vizitat Baza 95 Aeriana „Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu” din Bacau si doua unitați industriale cu care MApN colaboreaza pentru dezvoltarea unor programe de modernizare a Fortelor Aeriene Romane. Ministrul Apararii a avut intalniri cu militarii Bazei 95 Aeriene, una dintre cele mai vechi unitați de aviație ale Romaniei, cu peste un secol de activitate. Militarii bazei participa la apararea spațiului aerian național in zona de responsabilitate si ofera sprijin aerian celorlalte categorii de forte. Deasemenea, ei contribuie la constituirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Angel Tilvar susține ca avioanele F-16 vor avea parte de mentenanța la cele mai inalte standarde, dupa ce s-a intalnit cu reprezentanți ai doua companii din Bacau, cu care MApN colaboreaza pentru dezvoltarea unor programe de modernizare a Fortelor Aeriene Romane. O delegatie condusa…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, spune ca avioanele F-16 vor avea parte de mentenanța in Romania, la cele mai inalte standarde. „Avioanele F-16 vor avea parte de mentenanța la cele mai inalte standarde, in Romania. Industria de aparare este extrem de importanta pentru Ministerul Apararii…

- Brigada 9 Mecanizata "Marasesti" Constanta a desfasurat in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Babadag", judetul Tulcea, exercitiul multinational Justice Eagle 24.Brigada 9 Mecanizata "Marasesti" Constanta a desfasurat in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Babadag", judetul Tulcea,…

- Ministerul Apararii Nationale va primi din Coreea de Sud rachete portabile de aparare aeriana, echivalentul sistemelor americane Stinger. Achizitia a fost facuta printr-un acord interguvernamental. Contractul include 54 de lansatoare portabile Chiron, a anunțat RRA. ”Avem livrarile pentru a o achizitie…

- Data de 1 septembrie va fi foarte importanta pentru pensionari pentru ca premierul Marcel Ciolacu a facut un anunț important legat de pensii. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat luni seara ca sumele rezultate dupa recalcularea pensiilor vor fi platite integral incepand cu 1 septembrie și sunt deja…

- Astazi, 04 martie, la comandamentul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" si la unitatile subordonate au avut loc ceremonii de chemare in activitate a soldatilor si gradatilor profesionisti in corpul subofiterilor, in urma desfasurarii concursului organizat in vederea incadrarii unor functii de executie…

- Luni, 5 februarie, la Baza 95 Aeriana „Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” Bacau a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii catre noul comandant al bazei militare. In prezența locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, general-maior Leonard-Gabriel Baraboi, comandorul Marcel…

- Avionul de antrenament IAR 99 SM, fabricat in Romania la Avioane Craiova SA, a inceput probele de zbor in cadrul procesului de modernizare, conform anunțului facut vineri seara de catre Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea. Prin intermediul rețelei sociale Facebook, Ștefan Radu Oprea a felicitat echipa…