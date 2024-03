Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, afirma ca industria romaneasca de aparare produce echipament de calibre folosite de NATO. Ministrul a dat detalii despre proiectilul de calibrul 155 de milimetri, explicand ca industria de aparare asteapta finalizarea unei licitatii demarate de Ministerul Apararii Nationale,…

- Angel Tilvar, Ministrul Apararii Nationale, a declarat, duminica seara, la Digi 24, ca Romania ar putea rezista unui atac din partea Rusiei, chiar daca in acest moment nu exista un „pericol imediat” ca Moscova sa atace alte state. Totodata, șeful armatei a transmis ca nu se pune problema reintroducerii…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si ministrul apararii nationale marocan, Abdeltif Loudyi,, au semnat, la Rabat, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea in domeniul militar si tehnic, o premiera in relatia dintre cele doua tari. Potrivit Ministerului…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu președintele companiei Lockheed Martin, Jim Taiclet, in marja Conferinței de Securitate de la Munchen, unde au fost abordate subiecte cruciale legate de colaborarea intre Romania și gigantul american al industriei de aparare. Una dintre…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a pus capat speculațiilor din spațiul public din ultimele zile și a declarat ca este exclus ca Romania sa introduca serviciul militar obligatoriu. Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar,…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, anunta ca anul acesta va creste prezenta militarilor straini in Romania, in urma unor discutii pe care le-a avut cu oficiali din Slovenia, Italia si Spania. Ministrul precizeaza ca, pe de alta parte, Romania a crescut prezenta militara in strainatate, in zone…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a declarat ca peste 90% dintre rezervistii din Romania care au fost convocati pentru 24 de ore, pentru verificarea evidentelor de militari in rezerva ale Armatei Romane si pentru actualizarea pregatirii militare, au raspuns apelului. Tot ce trebuie sa faca…

- Compania Agricola de la Bacau, unul dintre liderii industriei carnii din Romania, anunța ca va refolosi apa uzata, obținuta in procesul de prelucrare a carnii de pasare din abator, prin tratarea acesteia.