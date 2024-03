Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii, Angel Tilvar, a spus din nou, intr-un interviu in exclusivitate la Digi24, cu jurnalista Liliana Ruse, ca „nu se pune problema” reintroducerii serviciului militar obligatoriu in Romania. Ministrul a spus ca Romania are, in prezent, un program de voluntariat pentru cei care doresc…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, precizeaza, pentru Monitorul Apararii si Securitatii (MAS), ca nu este niciun pericol de razboi, iar institutia militara nu are in intentie si nu a analizat posibilitatea introducerii unei forme de pregatire militara obligatorie.Romania are in prezent zeci…

- Inrolarea romanilor de pana la 35 de ani in armata. Anunțul Ministerului Apararii: „Un program care va oferi un set minimum de cunoștințe” Generalul Constantin Spinu, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, a explicat in ce situație armata poate deveni obligatorie in Romania. In ce situație armata…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a pus capat speculațiilor din spațiul public din ultimele zile și a declarat ca este exclus ca Romania sa introduca serviciul militar obligatoriu. Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar,…

- Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. „Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru. In ceea ce priveste…

- Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. „Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru. In ceea ce priveste…

- Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. „Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru. In ceea ce priveste…