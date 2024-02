Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a obținut o victorie importanta! Latinfundiarul din Pipera a așteptat aceasta veste de mai bine de 10 ani. Ce s-a intamplat cu dosarul Valiza. Verdictul dat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa vanda prin licitație, pe 6 martie, un ansamblu de terenuri situat in Sectorul 1 din București, strada Constantin Godeanu, care aparține Elenei Udrea, relateaza HotNews.ro. Pe cei 5.000 de metri patrați, ANAF vrea sa obțina mai mult de 2,2 milioane…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, in varsta de 72 de ani, a fost internat vineri seara la Spitalul Militar Central din București, in urma diagnosticului de viroza pulmonara severa. El a fost transferat la Secția Clinica Boli Infecțioase, unde primește tratament specializat, iar starea sa…

- ICCJ obliga Parchetul General sa finalizeze Dosarul Mineriadei din 1990, in care sunt anchetați, printre alții, Ion Iliescu și Petre Roman, pana la finalul lunii iulie. Decizia vine la scurt timp dupa contestațiile depuse de Morosanu Tivilic Marian „Ceaușescu”, Radu Viorel si Asociatia 13-15 iunie…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție au stabilit ca primul termen de judecata pentru contestația depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu (fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei) și Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) in Dosarul Revoluției sa aiba loc pe 10 ianuarie…

- O persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat, oferindu-i suma de 15.000 de euro a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA. Intregul incident ar fi avut loc in parcarea unui mall din Timișoara. Potrivit unor informații pe surse, persoana susținea ca are acces la judecatorii de la Inalta…

- Dupa ani de procese, de astazi este clar pentru toata lumea, Victor Neumann a fost colaborator al temutei securitati timp de 12 ani de zile. Astazi a venit hotararea definitiva pronunțata de Inalta Curte de Casație și Justiție: Victor Neumann, turnator al Securitații timp de 12 ani, cu cinci nume de…

- Elena Udrea și Ioana Basescu scapa de dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale a lui Traian Basescu. Decizia e definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv joi calea extraordinara de atac prin care DNA a contestat decizia de incetare a procesului penal in dosarul finantarii…