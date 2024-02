Cine e candidatul PSD la Primăria Bacău Un controversat politician și om de afaceri și-a anunțat deja candidatura pentru fotoliul de primar al municipiului Bacau la alegerile din 9 iunie 2024. Omul de afaceri Sergiu Sechelariu, fratele lui Dumitru Sechelariu, fost primar PSD al municipiului Bacau in perioada 1996-2004, decedat in 2013, a anunțat ca va candidat din nou la primaria municipiului reședința de județ. El a candidat prima data la Primaria Bacau, in 2008, fiind susținut puternic de fratele sau, Dumitru Sechelariu, dar a luat peste 18% in primul tur, pierzand insa la mare distanța fața de Romeo Stavarache in turul al doilea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, omul de afaceri Gigi Becali a obtinut o victorie remarcabila la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), dupa mai bine de 10 ani de la condamnarea sa intr-un dosar controversat. Sentinta CEDO a aratat ca Gigi Becali a fost condamnat pe nedrept in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, cinci decrete privind eliberarea din functie a mai multor procurori, ca urmare a pensionarii. Lista procurorilor care ies din sistem aprobata de Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale , include urmatorii magistrați: * Cosmina-Elena Gligor-Lungan,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, in varsta de 72 de ani, a fost internat vineri seara la Spitalul Militar Central din București, in urma diagnosticului de viroza pulmonara severa. El a fost transferat la Secția Clinica Boli Infecțioase, unde primește tratament specializat, iar starea sa…

- ICCJ obliga Parchetul General sa finalizeze Dosarul Mineriadei din 1990, in care sunt anchetați, printre alții, Ion Iliescu și Petre Roman, pana la finalul lunii iulie. Decizia vine la scurt timp dupa contestațiile depuse de Morosanu Tivilic Marian „Ceaușescu”, Radu Viorel si Asociatia 13-15 iunie…

- Lucian Șova, fostul ministru al Transporturilor și parlamentar PSD Bacau, a scapat de al doilea dosar penal deschis impotriva sa. Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul referitor la angajarile de la TAROM, in care erau implicați Lucian Șova și fostul șef al Corpului de Control al lui…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție au stabilit ca primul termen de judecata pentru contestația depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu (fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei) și Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) in Dosarul Revoluției sa aiba loc pe 10 ianuarie…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat averea nejustificata, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a trei functionari din Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor si APIA.Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul…

- O persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat, oferindu-i suma de 15.000 de euro a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA. Intregul incident ar fi avut loc in parcarea unui mall din Timișoara. Potrivit unor informații pe surse, persoana susținea ca are acces la judecatorii de la Inalta…