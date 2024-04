Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții privind alianța dintre PSD și PNL la nivelul Bacaului. Dupa ce au anunțat o candidatura comuna la Primaria Bacau, in persoana lui Valentin Ivancea, liberalii au intors decizia, votand la nivel local sa mearga pe cont propriu. Decizia ar urma sa fie confirmata și de conducerea centrala…

- Consiliul Politic National al PNL a aprobat, duminica, alianta electrorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare si fuziunea cu ALDE. PNL a facut publice acum deciziile luate in Consiliul Politic Național, care s-a intrunit in ziua de duminica, 24 martie. Astfel, liberalii au anunțat ca au fost luate…

- Procesul sustine ca practicile anticoncurentiale ale Apple se extind dincolo de afacerile cu iPhone si Apple Watch, invocand reclamele Apple, browserul, FaceTime si ofertele de stiri.”Fiecare pas in conduita Apple a construit si intarit santul in jurul monopolului sau de smartphone”, spune procesul,…

- Așa cum povestea chiar Victor Ponta, familia sa ar fi ajuns in Romania cu mai bine de 100 de ani pentru a pietrui drumul de la Pecica la Nadlac. Tatal sau avea radacini italiene, iar mama sa, albaneze.Victor Ponta s-a nascut in anul 1972, pe 20 septembrie. Deși mama lui nu voia sa pastreze sarcina din…

- Un controversat politician și om de afaceri și-a anunțat deja candidatura pentru fotoliul de primar al municipiului Bacau la alegerile din 9 iunie 2024. Omul de afaceri Sergiu Sechelariu, fratele lui Dumitru Sechelariu, fost primar PSD al municipiului Bacau in perioada 1996-2004, decedat in 2013, a…

- Veste proasta pentru Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), care a negociat in ultimii ani o candidatura din partea PNL! In cazul in care social-democrații și liberalii vor avea candidați comuni, actualul primar nu va putea fi printre aceștia, datorita opoziției PSD Bacau. Dragoș Benea, liderul social-democrat,…

- Echipa PNL Strehaia se marește! Președintele AUR Strehaia, Dan Molea, impreuna cu membrii organizației s-au alaturat organizației PNL Strehaia. Anunțul a fost facut de deputatul liberal Virgil Popescu. ”S-au convins ca AUR nu este un partid serios” ”Echipa liberala de la Strehaia este de astazi mult…

- Au fost stabilite completurile de cinci judecatori, pentru anul 2024, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Suprema a Romaniei Potrivit datelor oficiale transmise de reprezentantii Curtii Supreme, componenta completurilor si listele de permanenta aferente au fost trase la sorti la sediul Inaltei…