China a furnizat Ucrainei zeci de mii de drone pentru atacuri asupra Rusiei

Ucraina a găsit modalități de a achiziționa zeci de mii de drone, precum și de a stabili un flux de piese de schimb pentru acestea din China, scrie The Wall Street Journal. Achizitionam in principal produse finite, in primul rand de la SZ DJI Technology,… [citeste mai departe]