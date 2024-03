DNA Oradea s-a mutat în casă nouă Direcția Naționala Anticorupție ( DNA ) – Serviciului Teritorial Oradea se muta, incepand de astazi, intr-un sediu nou. Cu aceasta ocazie s-a desfașurat o scurta festivitate . „Din pacate, in Romania ne-am obișnuit sa nu avem așteptari prea ridicate cand vorbim de condițiile de munca la stat. Aceasta este o abordare greșita. Daca cea mai importanta resursa a noastra sunt oamenii, atunci ne intereseaza ca ei sa fie cat mai productivi și cat mai motivați, iar condițiile de munca și infrastructura disponibila trebuie sa fie la standarde cu nimic mai prejos decat cele din mediul privat. Avand in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

