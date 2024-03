Ministrul Justiției Alina Gorghiu și omologul sau italian Carlo Nordio au semnat la Roma o declaratie pentru a spori cooperarea judiciara penala. Scopul este repatrierea persoanelor condamnate ce evita pedeapsa, a declarat Alina Gorghiu. Rezultate și angajamente Gorghiu a evidențiat ca Romania a repatriat 120 de fugari din Italia in 2023. In 2024, numarul a ajuns deja la 24. Carlo Nordio a subliniat necesitatea unei soluții pentru predarea condamnaților deținuți in Italia, menționand posibilitatea modificarii legislației, daca este necesar. Formarea unui grup de lucru Prin aceasta declarație,…