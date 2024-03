Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa ICCJ anunta, miercuri, ca procurorul de caz din cadrul Sectiei de urmarire penala a dispus punerea in miscare a actiunii penale si a formulat catre Tribunalul Bucuresti propuneri de arestare preventiva a trei persoane, pentru tentativa de omor, in dosarul deschis in urma unui scandal…

- Avocatul lui Ciprian Cotoara, iubitul judecatoarei Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, a depus o cerere pentru stramutarea dosarului care a fost trimis spre judecare de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție la Curtea de Apel Suceava. Instanța suprema ...

- Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…

- Realitatea Plus refuza sa puna in aplicare suspendarea emisiei pentru 10 minute, sanctiune primita in mai a anului trecut, și primeste din nou o amenda. CNA amendeaza Realitatea Plus pentru a doua oara, acum cu 5.000 de lei, pentru ca refuza sa difuzeze cu sanctiune primita in urma cu un an si care…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, cinci decrete privind eliberarea din functie a mai multor procurori, ca urmare a pensionarii. Lista procurorilor care ies din sistem aprobata de Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale , include urmatorii magistrați: * Cosmina-Elena Gligor-Lungan,…

- La finele anului trecut, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au incetat procesul penal fata de Gabur Mihai Octavian, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care procurorii…

- Cei patru inculpati din dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar cu un prejudiciu de peste un milion de euro, intre care un avocat cunoscut in municipiul Ploiesti si un notar, raman in arest preventiv, respectiv in arest la domiciliu, a decis definitiv, marti, Inalta Curte de Casatie si Justitie.Surse…

- O noua schimbare in peisajul politic local are loc odata cu numirea Claudiei Benchescu in funcția de deputat PNL de Buzau. Aceasta preia mandatul lasat vacant de Gabriel Avramescu, actualul vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), care renunța la funcția de deputat pentru a ocupa…