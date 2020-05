Romania a atras 3,3 miliarde euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive in contextul propagarii pandemiei COVID-19, iar fondurile aferente acestei tranzactii au intrat in conturile Trezoreriei pe data de 26 mai, a anuntat, miercuri, Ministerul Finantelor Publice (MFP).

"Succesul acestei tranzactii demonstreaza inca o data increderea de care se bucura Romania din partea comunitatii internationale a investitorilor, chiar si in aceasta perioada provocatoare, generata de pandemia COVID-19. Guvernul ramane in continuare pe deplin angajat in lupta impotriva virusului SARS-CoV-2,…