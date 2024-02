Stiri pe aceeasi tema

- Prima emisiune de obligațiuni verzi a Romaniei a fost un succes, fiind inregistrate mai multe recorduri, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Astfel, emisiunea a fost suprasubscrisa de peste patru ori.

- Ministerul Finanțelor a emis o noua emisiune de obligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani. Valoarea totala a emisiunii de obligațiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere de 14,8 miliarde euro.

- Guvernul a aprobat un instrument prin care vom asigura finantare pentru proiecte precum dezvoltarea retelei de transport cu metroul in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, electrificarea caii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice in principalele zone urbane din Romania si cresterea…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi de la banci 1,5 mld. lei prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 6,03% si 6,45% pe an, potrivit Mediafax.In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in octombrie 2033 si au imprumutat de la banci suma de 685,6…

- Ministerul Finantelor a imprumutat 4 mld. dolari de pe pietele externe in obligatiuni in dolari, cererea pentru titlurile de stat romanesti fiind imensa, de nu mai putin de 15,5 mld. dolari, anunța Ziarul Financiar. Romania va vinde 4 miliarde de dolari in cadrul primei sale vanzari de obligatiuni internationale…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat ca pentru o mai buna eficiența a organizarii votului la cele patru tururi de alegeri de anul acesta - europarlamentare, locale, prezidențiale, parlamentare - poate nu ar fi lipsita de interes discutia despre comasarea alegerilor. El a precizat ca estimarea…

- Marcel Bolos a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, daca este de acord cu comasarea alegerilor. “Avand in vedere ca anul 2024 este un an special, avand toate randurile de alegeri si omul, pana la urma te gandesti la om, omul este cel care voteaza si nefiind obisnuit cu patru randuri de alegeri,…

- Ministerul Finantelor vrea sa majoreze planul de finantare pentru acest an la 200 de miliarde de lei, fata de 160 de miliarde de lei, cat era initial prevazut, respectiv 180 de miliarde de lei, cat se propunea anterior, a afirmat, luni, Stefan Nanu, director general Directia Generala de Trezorerie si…