- Kikinda, un oras din provincia sarbeasca Voivodina, aflata la 70 de kilometri de Timisoara, a devenit, in ultimii ani, o destinatie tot mai cautata de romanii din vestul tarii. In acest week-end, are loc a 35-a editie a Festivalului Dovleacului, care promite atractii pe toate gusturile.

- Timișorenii sunt așteptați și in acest an la Kikinda, la deja binecunoscutul festival Zilele Dovleacului. Weekendul acestei saptamani aduce in localitatea sarbeasca de langa granița o noua ediție a evenimentului, cea cu numarul 36. Principala zi a festivalului va fi sambata, iar o acțiune tradiționala…

- Locuitorii Timișoarei sunt așteptați de joi la Kikinda, in Serbia. Aici vor putea sa se bucure de Zilele Dovleacului, eveniment care a ajuns deja la cea de-a 36-a ediție. Cei care vin vor putea sa asiste și la cantarirea celor mai mari dovleci. Organizatorii au prezentat la Timișoara programul, alaturi…

- Dupa o pauza cauzata de pandemia noului coronavirus, vecinii din Banatul sarbesc ne invita din nou la Festivalul Dovleacului de la Kikinda, care se va desfașura in perioada 9 – 12 septembrie. The post Festival de tradiție, nu departe de Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa un an de pauza, cauzata de pandemia coronavirusului, vecinii din Banatul sarbesc ne invita din nou la tradiționalul Festival al Dovleacului de la Kikinda. Ediția de anul acesta promite, pe langa targul de bunatați cate se va intinde pe toata lungimea centrului istoric al Kilindei, un program artistic…

- ASU Politehnica a trecut granita in aceasta dimineata, in Banatul sarbesc, pentru un amical cu OFK Kikinda, grupare pe care a mai intalnit-o in urma cu opt ani. Gazdele, promovate recent in esalonul tert al tarii vecine, s-au impus cu 2-0 prin golurile lui Pavlovic si Morovic. La meciul de pe stadionul…

- Florin Tanasescu E bine sa iți aduci aminte ca stateai la coada vacii și exclamai: „Vaaai, ce cald e! Noroc ca am evantai!”. Iar evantaiul era coada vacii, care il plesnea pe cate-un bou peste bot! Si umbra plopului radea: „Ce netot! Aici e mai racoare! Dar, daca esti prost, stai ca bleanda-n soare!”.…