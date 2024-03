Se va plăti taxă de trecere pe Autostrada dintre Brașov și Comarnic Vom avea autostrada, dar platim trecerea. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca Autostrada Comarnic-Brașov s-ar putea face in parteneriat public-privat, iar pe aceasta autostrada va exista taxa de acces. „Exista o lista de proiecte, toate eligibile pe programe europene, toate, doar ca n-ajung banii europeni. Care se termina vor avea finanțare. Daca se termina mai repede Pașcani-Suceava sau Pașcani-Siret, din acea suma din banii europeni acea suma va fi decontata . Toate aceste lucruri te duc pana la 40 de miliarde, oricat am face noi, maxim. Diferența ca sa ajungi la acea rețea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

