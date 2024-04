Mihai Stoica a implinit, in urma cu o zi, varsta de 59 de ani! Fostul fotbalist și-a sarbatorit ziua alaturi de familie și de fiica lui, cu care are o relație apropiata. Teodora Stoica i-a facut o urare speciala tatalui ei, prin care a exprimat ce loc important ocupa in viața ei.