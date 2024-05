Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ar fi trebuit sa fie o zi de sarbatoare in familia lui Costel Corduneanu. Interlopul ar fi implinit 55 de ani. Rudele nu iși pot reveni din șoc și nu au uitat de acest moment important, așa ca au mers la mormantul lui. Cu greu poate accepta moartea fratelui și Adrian „Beleaua” Corduneanu, care…

- Mihai Stoica a implinit, in urma cu o zi, varsta de 59 de ani! Fostul fotbalist și-a sarbatorit ziua alaturi de familie și de fiica lui, cu care are o relație apropiata. Teodora Stoica i-a facut o urare speciala tatalui ei, prin care a exprimat ce loc important ocupa in viața ei.

- Anda Calin și-a sarbatorit ziua de naștere! A fost o zi speciala in familia celor doi, pe care au petrecut-o impreuna. Liviu Varciu i-a facut o declarație de dragoste soției sale, cu aceasta ocazie speciala! Iata ce au facut in ziua in care Anda Calin a implinit 34 de ani!

- Unul din cele mai controversate personaje in politica romaneasca a acestor ani, George Simion, avea sa genereze mari polemici, odata cu nunta sa din august 2022, cu zeci de mii de invitați. De atunci nu s-a schimbat mai nimic, in ceea ce-l privește, singura schimbare notabila fiind ca soția lui George…

- Paris Hilton și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 43 de ani. A organizat o mare petrecere de la care nu a lipsit nici Anastasia Soare. „Regina sprancenelor” are o relație apropiata cu vedetele de la Hollywood și a fost alaturi de Paris Hilton, de ziua ei de naștere.

- A fost zi de sarbatoare in familia Adrianei Trandafir! Fiica ei, Maria Speranța, a implinit 24 de ani, iar aceasta varsta a venit cu o lecție importanta pentru ea. Iata cu ce probleme s-a confruntat fosta concurenta de la Asia Express și de ce a disparut o perioada de pe rețelele de socializare!

- Familia lui Sebi Olariu a trait clipe sfașietoare astazi! Tanarul omorat de Vlad Pascu, in accidentul din 2 Mai, ar fi trebuit sa iși sarbatoareasca ziua de naștere! Parinții și prietenii l-au vizitat la mormant, intr-o zi care ar fi trebuit sa fie un motiv de sarbatoare pentru toți.

- Este o zi frumoasa in familia lui Nikolas Constantin și asta pentru ca el iși sarbatorește soția. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, cantarețul de manele i-a facut Andei o surpriza emoționanta. Iata ce i-a pregatit artistul partenerei lui de viața, dar și ce postare a facut acesta prin intermediul…