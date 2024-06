Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Iordache face declarații exclusive despre naștere. Șatena și tatal fetiței sale sunt topiți dupa ce mica. De ce s-a internat barbatul, alaturi de proaspata mamica și fiica lor in maternitate. Ce temeri are vedeta.

- Lumea artiștilor din Romania este in doliu, dupa ce Neluța Neagu a murit ieri, pe 4 iunie. Cei care l-au cunoscut au doar cuvinte de lauda la adresa lui, iar printre cei alaturi de care a urcat pe scena se numara și Theo Rose. Cei doi au facut show in urma cu aproape un an.

- Ieri a fost o zi importanta in familia lui Victor Pițurca, asta pentru ca și-a sarbatorit ziua de naștere. A implinit 68 de ani, așa ca, fiul lui, Alexandru, nu a ratat acest moment pentru a face publica o imagine in care apare alaturi de nepotul lui, Noah.

- Adelina Pestrițiu a publicat o imagine rara cu fiica ei, Zenaida, chiar in perioada Paștelui. Bruneta nu a mai distribuit de mult poze cu micuța pe rețelele sociale, fapt pentru care fanii au fost surprinși cand au vazut cat de mult a crescut fetița.

- Alerta in Valcea, dupa ce o fata in varsta de 12 ani a disparut. David Petruța Daniela ar fi plecat de acasa, din localitatea Prundeni, și nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.

- Adrian Eftimie a dat lovitura pe litoral! A dansat, s-a distrat, a petrecut pana dimineața, iar la final, a plecat din club cu o femeie misterioasa! Deși acasa il așteapta o bruneta, el a defilat pe litoral cu o blonda care i-ar fi intrat in grații! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini incendiare!

- Bianca Iordache se pregatește de naștere. Bruneta este pe ultima suta de metri cu pregatirile, dar am aflat și in ce relații este cu tatal fetiței sale. Declarații exclusie despre cea mai frumosa perioada din viața ei.

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, anunța autoritațile! Minora in varsta de 13 ani a fost data disparuta de familie, iar politia a dat-o in urmarire, dupa ce a spus familiei ca pleaca la scoala si nu s-a mai intors acasa.