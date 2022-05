Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Texas este intens criticata dupa atacul armat de la școala primara Robb, din Uvalde. Autoritațile au modificat joi detaliile despre cum s-a desfașurat atacul, care contrazic primele declarații. Potrivit noilor detalii, atacatorul Salvador Ramos a fost in școala mai bine de o ora inainte…

- „Nu aveam cum sa prevenim acest lucru, spune singura națiune in care se intampla constant”, este mesajul cu care publicația satirica The Onion a titrat 21 de articole de pe pagina principala, miercuri, drept raspuns la atacul armat de la școala Uverdale din Texas in care 19 copii și 2 profesori au fost…

- Cu cateva minute inainte de carnagiul provocat in orașelul din Uvalde, statul american Texas, atacatorul Salvador Ramos i-a trimis mai multe mesaje text unei fete pe care a cunoscut-o pe internet.

- Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN.

- Mesajele pe care Salvador Ramos le-a postat pe Facebook inainte de atac au fost private, potrivit unui purtator de cuvant al Facebook, insa acesta si-ar fi exprimat intentiile criminale explicit.

- O fetita de 10 ani, una dintre victimele masacrului de la scoala din Texas, a fost impuscata chiar in momentul in care suna la 911, a declarat bunica ei. "O sa muriti", le-a strigat copiilor atacatorul de 18 ani, cand a intrat in clasa si a inceput sa traga cu arma. Amerie Jo Garza, in varsta de 10…

- Toate victimele tanarului de 18 ani care a deschis, marți, focul intr-o școala primara din Uvalde, Texas, sunt din aceeași clasa, anunța autoritațile. Purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Siguranța Publica din Texas, locotenentul Chris Olivarez, a dat publicitații și detalii despre cum s-a…

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritati drept suspectul in cazul atacului asupra unei scoli elementare din orasul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii.