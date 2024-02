Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și U Cluj au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 25 din Superliga. Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul gazdelor, a dat vina pe erorile personale pentru remiza din Banie. Universitatea Craiova a condus cu 2-0 la pauza, dar a fost naucita in debutul reprizei secunde. Ivaylo…

- Suporterii Universitații Craiova planuiau sa protesteze la meciul cu U Cluj fața de ultimele declarații ale Olguței Vasilescu, in care edilul a facut lobby variantei ca in oraș sa existe o singura echipa, nu doua, ca-n prezent. Ultrașii nici nu vor sa auda de aceasta idee! Peluza Nord Craiova a incercat…

- Universitatea Craiova l-a propus pe Alexandru Ișfan la mai multe cluburi din Superliga, imprumut pana-n vara, dar nu-l vrea nimeni. Dupa U Cluj l-au mai refuzat Petrolul și Hermannstadt. Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, a decis ca ar fi bine ca Alexandru Ișfan sa fie imprumutat pana in…

- Elvir Koljic a reusit sa marcheze din nou pentru Universitatea Craiova in Cupa, deschizand drumul spre victoria cu Farul, asta dupa ce marcase si in campionat, cu CFR Cluj. „Dragonul“ s-a aratat bucuros de reusita si de calificare. El i-a linistit pe suporteri, spunand ca echipa este pe un drum bun.…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, s-a declarat mulțumit cu punctele obținute in meciul de sambata, cu CFR Cluj. El a admis insa ca mai este mult de munca pentru ca jocul sa fie cel dorit de el. Bulgarul spera ca Știința sa obțina victoria și marți, in Cupa, contra Farului. VEZI…

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul Universitații Craiova, nu a fost complet mulțumit dupa victoria cu CFR Cluj, scor 1-0. Bulgarul are 3 victorii in primele 3 meciuri pe banca Universitații. Antrenorul anunța ca vrea sa mai imbunatațeasca doua aspecte la echipa lui, jocul in aparare și condiția fizica…

- Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor final 1-0, iar Ivaylo Petev e pe "lei" mari. Ardelenii au avut marile ocazii, craiovenii victoria! Andrea Mandorlini este sub presiune maxima, oportunitațile uriașe ale lui Tachtsidis nu l-au salvat și pe el. Alb-albaștrii viseaza din nou la titlu, chiar daca victoria…

- U Cluj a invins-o pe Rapid, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 17 din Superliga. Ianis Stoica (20 de ani), atacantul ardelenilor, a analizat partida din Giulești. Ianis Stoica, dupa Rapid - U Cluj: „Era necesar sa caștigam azi” „Mister (n.r. - Ioan Ovidiu Sabau) ne-a zis inainte de meci…