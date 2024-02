Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a caștigat, duminica noapte, un nou premiu Grammy, in calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul „Midnights” al lui Taylor Swift. Șerban Ghenea este prima persoana (nu artist) care castiga „Albumul anului” de cinci ori, potrivit Billboard.

- Premiile Grammy, care ii recompenseaza pe artiștii din industria muzicala, au oferit și in anul 2024 prilejul etalarii unor ținute complet extravagante. Se știe ca, de exemplu, la ediția Grammy din anul 2011, Lady Gaga a sosit intr-un ou, iar la ediția din anul 2023, Harry Styles a purtat o salopeta…

- S-au decernat premiile Grammy care recompenseaza performanțele din industria muzicala. Cantareața americana Taylor Swift a stabilit un nou record in istoria Grammy, dupa ce a obținut pentru a patra oara in cariera sa, trofeul la categoria „Albumul anului’’. O surpriza in cadrul ceremoniei din Los Angeles…

- Vedetele au impresionat cu aparițiile lor in ținute extravagante și creații ale marilor case de moda la cea de-a 66-a gala a premiilor Grammy, care a avut loc duminica, 4 februarie, la Los Angeles. Seara va ramane in istorie dupa ce Taylor Swift a castigat premiul pentru "Albumul anului" cu "Midnights",…