Nava spațială a lui Elon Musk a picat și al treilea test Nava spațiala „ Starship ”, construita de compania SpaceX a lui Elon Musk , a ratat și al treilea test. Ea a fost distrusa la reintrarea in atmosfera. „Starship” a avut nevoie de trei incercari pentru a ajunge in spațiu. Numai ca la ultimul test nu a mai putut sa și revina intreaga. In timp ce decolarea a avut succes de data aceasta, au existat probleme cu aterizarea. Ca și in cazul modelelor anterioare care au explodat, nu a mai ramas mare lucru din sistemul de rachete. Cel mai mare sistem de racheta construit vreodata nu a putut finaliza nici al treilea zbor de testare. Nava fara pilot a ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

