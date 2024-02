Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit uneia dintre surse, armata ucraineana a detectat pentru prima data utilizarea in prima linie a dispozitivelor conectate Starlink de catre armata Moscovei, potrivit orange.ro. S-a intamplat pentru prima oara in urma cu cateva luni. O a doua sursa ucraineana a confirmat utilizarea Starlink și…

- Armata ucraineana continua sa duca o lupta eficienta cu drone de atac impotriva tancurilor rusești, provocand pierderi costisitoare pentru forțele Moscovei. Rușii pierd pe frontul din Ucraina atat tancuri mai vechi, din epoca sovietica, cat și blindate de ultima generație, cum este puternicul T-90.

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- In cadrul misiunii Starlink 6-34, au fost trimiși alți 23 de sateliți ai lui Elon Musk. Decolarea rachetei Falcon 9 a avut loc astazi la ora locala 23:01 (04:01 GMT) de la Complexul de lansari spațiale al Force Station 40 de la Cape Canaveral, Florida.

- Luptele aprige continua și pe frontul de la Avdiivka, unde rușii incearca sa cucereasca un sat strategic, pentru a taia complet rețeaua logistica a ucrainenilor. In Herson, mai mulți civili care erau pe strada in centrul orașului au fost secerați de artileria rusa, in timp ce bombele Moscovei au distrus…

- Antreprenorul tehnologic și premierul israelian s-au plimbat pe ruinele kibbutzului israelian Kfar Aza, in apropiere de granița cu Gaza. In timp ce Israelul il gazduia pe Musk, a declarat ca a ajuns la un acord de principiu pentru utilizarea comunicațiilor Starlink ale companiei sale SpaceX in Fașia…

- Forțele ucrainene anunța ca a creat un culoar de pana la opt kilometri lațime, de-a lungul malului stang al raului Nipru. Rușii nu mai pot lansa atacuri cu mortiere asupra malului drept, dar acesta inca se afla in raza artileriei grele. Potrivit capitanul Natalia Humeniuk, purtatorul de cuvant al forțelor…

- Armata ucraineana se confrunta cu o crestere a numarului de asalturi rusesti pe frontul din est, mai ales in jurul orasului disputat Avdiivka, a declarat marti presedintele Volodimir Zelenski, in timp ce un consilier al sau a confirmat ca pe frontul de sud armata ucraineana a ocupat un cap de pod.