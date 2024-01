Metoda simplă din bătrâni care te scapă de umiditatea din casă. Trucul isteț pe care îl foloseau bunicii Iarna, foarte multe locuințe se confrunta cu umiditate și condens din cauza diferențelor mari de temperatura. De multe ori, acest fenomen nu poate fi stopat, insa efectele lui pot fi diminuate cu ajutorul metode vechi, dar destul de eficiente. Trucul isteț pe care il foloseau bunicii te poate scapa de umiditatea din casa! Cum puteți […] The post Metoda simpla din batrani care te scapa de umiditatea din casa. Trucul isteț pe care il foloseau bunicii appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mobilierul de bucatarie poate acumula grasime și murdarie in timp, ceea ce poate fi o provocare in curațenia zilnica. Cu toate acestea, exista soluții eficiente care te pot ajuta sa redai stralucirea mobilei tale. Iata cel mai util truc, cu care nu vei da greș niciodata. Bunicile noastre in foloseau…

- Odata cu sosirea anotimpului rece, o mare parte din cetațeni incepe sa aiba probleme cu condensul in apartamente, iar daca nu se gasește o soluție pentru eliminarea lui, aceștia risca sa gaseasca mucegai in jurul geamurilor, iar ulterior, pe pereți. Un britanic iscusit a oferit o soluție practica pentru…

- Sunt ingredient de baza pentru multe dintre preparatele preferate ale romanilor, garnitura ce pare ca se potrivește in orice combinație. Dar cum te poți bucura de ei mai mult timp, fara sa se strice in camara? Printre cele mai populare sfaturi de pastrare a cartofilor peste iarna este o metoda folosita…

- Te-ai saturat sa ștergi in fiecare dimineața condensul care apare in camera ta? Simți ca ai vrea sa-ți schimbi casa pentru a scapa de acest obicei zilnic obositor? Un expert a dezvaluit o soluție simpla pentru a stopa apariția condensului pe ferestrele dormitorului in fiecare dimineața, o problema obișnuita…

- Nimeni nu mai pune in aplicare aceasta metoda de conservare a legumelor pe timp de iarna. Poate doar foarte puțini varstnici care locuiesc in mediul rural. Groapa arsa reprezenta o tehnica prin care bunicii noștri reușeau sa mențina legumele radacinoase proaspete pe toata durata sezonului rece. Ce este…

- Pe masura ce temperaturile scad și, inevitabil, se pornește incalzirea, este o idee buna sa pui o frunza de dafin pe caloriferele tale. Afla, din randurile de mai jos, care este motivul pentru care ar trebui sa apelezi la acest truc. Vei fi uimit de rezultate! Pune o frunza de dafin pe caloriferul tau…

- Decojirea oualor fierte a reprezentat mereu o provocare pentru multe persoane. Cu toate acestea, exista numeroase metode și trucuri care pot facilita procesul. Afla cum poți curața ouale in doar cateva secunde, doar cu ajutorul unui borcan gol. Cum decojești ouale fierte cu un borcan Metoda clasica,…

- Daca nu știi cum sa cureți lavetele și prosoapele de bucatarie, pentru a scapa de urmele de grasime și de mirosurile neplacute, ai ajuns la locul potrivit. Exista un fruct pe care il poți folosi in acest sens și care va face totul sa arate ca nou. Afla mai jos cum sa prepari soluția potrivita […] The…