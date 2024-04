Stiri pe aceeasi tema

- Ploșnițele sunt un adevarat coșmar, deoarece sunt foarte greu de eliminat și se inmulțesc intr-un ritm foarte alert. Daca va confruntați cu o astfel de problema, iar soluțiile din comerț nu au dat rezultatele dorite, puteți incerca și cateva metode naturale. Cum sa scapi de ploșnițe cu metode 100% naturale…

- De aceasta data, nu cautam raspunsuri in astrologie, filosofii asiatice sau trucuri babești, ci primim stafuri de la un specialist. Un psihoterapeut a explicat cum sa atragi banii in viața ta. Metoda simpla care iți aduce prosperitate și succes. Trucuri, sfaturi, recomandari pentru o viața prospera…

- Cea mai mortala boala infectioasa din lume, tuberculoza (TBC sau TB), ucide peste un milion de oameni in fiecare an. Oamenii de stiinta spun ca sunt aproape de a dezvolta un test de sange care ar putea identifica milioane de persoane care raspandesc boala fara sa stie.

- Președintele Klaus Iohannis este singurul care poate sa intoarca Legea Ciolacu-Ciuca care-i scapa de pușcarie pe evazioniști. Problema este ca unele prevederi nu au logica, exista multe contradicții, iar la o simpla simpla eroare de completare a declarațiilor fiscale antreprenorii vor fi considerați…

- Polițiștii fac marți 11 percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde cinci cinci administratori de firma sunt acuzați de evaziune fiscala. Ei ar fi dispus inregistrarea in actele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive. 11 percheziții sunt in desfașurarePolițiștii Direcției…

- Cand vine vorba de tot felul de trucuri, exista experții! Da, și ca argument vorbim astazi despre un truc simplu, care iți explica de ce sa pui scortisoara in garaj sau in camara. Și, conform experțior, daca ții cont de aceste sfaturi, vei scapa de o mare grija asa. Folosește acest truc simplu, recomandat…

- Stresul face parte din viața noastra de zi cu zi. Acesta se manifesta printr-o stare de tensiune și disconfort, care in timp, poate duce la apariția unor afecțiuni. De aceea, este important sa știm cum pute scapa de stresul in exces. Exista o metoda inedita pe care este musai sa o punem in aplicare!…

- Șaorma, unul dintre cele mai populare preparate fast-food-uri din Romania, poate fi reinventata intr-o varianta care promite sa nu adauge kilograme in plus, spre deliciul și relaxarea iubitorilor de mancare rapida. Afla secretul unei shaorme care nu ingrașa in textul de mai jos! Cum poți manca o șaorma…