Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis ca a „neutralizat" un grup de trei agenți din Odesa, angajați de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Femeia din acest grup a incercat sa evite detectarea prin „schimbarea constanta a perucilor". Cei trei suspecți au fost insarcinați de FSB sa cerceteze sistemele de aparare aeriana […]