- Ouale de pasare de țara au multe vitamine, minerale și proteine, iar majoritatea romanilor prefera sa le consume des. Cei mai mulți prefera sa creasca gainile in propria ograda, dar se poate intampla ca una dintre pasari sa inceapa procesul de clocire. Se știe ca transformarea unei gaini in cloșca se…

- Negresa de post, dupa rețeta bunicii! Daca aveți de gand sa țineți tot postul Paștelui, acest desert este alegerea perfecta pentru zilele in care aveți pofta de ceva dulce! Se prepara rapid și ușor și il poate face oricine. Insa trebuie sa țineți cont de ce ingrediente adaugați la negresa. Gospodinele…

- In cautarea unei zile de lucru mai productive, mulți dintre noi cautam soluții pentru a ne imbunatați eficiența la locul de munca. Totuși, poate ca nu este nevoie sa recurgem la cantitați excesive de cafeina pentru a ne atinge obiectivele. De fapt, adevarata productivitate nu consta in abordarea unui…

- Stresul face parte din viața noastra de zi cu zi. Acesta se manifesta printr-o stare de tensiune și disconfort, care in timp, poate duce la apariția unor afecțiuni. De aceea, este important sa știm cum pute scapa de stresul in exces. Exista o metoda inedita pe care este musai sa o punem in aplicare!…

- Șaorma, unul dintre cele mai populare preparate fast-food-uri din Romania, poate fi reinventata intr-o varianta care promite sa nu adauge kilograme in plus, spre deliciul și relaxarea iubitorilor de mancare rapida. Afla secretul unei shaorme care nu ingrașa in textul de mai jos! Cum poți manca o șaorma…

- In lunile de vara, locuințele romanilor sunt invadate de acești musafiri nedoriți. Puțini știu ca au și acum in casa, cel mai probabil, soluția ce poate rezolva aceasta problema. Afla, din randurile de mai jos, care sunt ingredientele din bucatarie care te ajuta sa scapi de gandacii urat mirositori.…

- Ai frunze de dafin in bucatarie? In aceasta seara s-ar putea sa le folosești nu la gatit, ci la punerea in practica a unor ritualuri pentru a scapa de o problema comuna. Afla in randurile de mai jos de ce ar trebui sa pui doua frunze de dafin pe caloriferul din camera in care dormi. […] The post De…

- Elena Udrea va ramane, de departe, una dintre cele mai cochete femei din lumea politica. Dar și coafura ei a fost, dintotdeauna, la fir, impecabila, alegandu-se cu titulatura ”blonda de la Cotroceni”. Deși are de executat 6 ani de inchisoare, in dosarul ”Gala Bute”, Elena Udrea continua sa se ingrijeasca…