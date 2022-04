Stiri pe aceeasi tema

- Prima pereche de ochelari de AR a Meta, fosta Facebook, este in prezent in lucru si cunoscuta intern drept Project Nazare. Aceasta ar urma sa fie lansata in 2024, conform unor surse anonime citate de The Verge. Ochelarii vor putea functiona independent, in sensul ca nu vor avea nevoie sa fie conectati…

- Meta Platforms, compania mama a Facebook, va percepe de la creatori un comision de aproximativ 47,5% din vanzarile de active și experiențe digitale realizate in cadrul platformei de realitate virtuala a companiei, Horizon Worlds, noteaza Reuters. Taxa totala cuprinde 30% din taxa de platforma hardware…

- Facebook (devenita Meta) a dat pentru prima oara cifre pentru divizia sa care vrea sa construiasca metaversul, Reality Labs, iar cifrele indica pierderi de 10 miliarde dolari. Aceasta cifra foarte mare vine datorita investițiilor pe care Meta le face pentru a construi acest univers virtual și, deși…

- In premiera, Facebook a inceput sa piarda din utilizatori. Tinerii migreaza spre alte platforme. Gigantul rețelelor sociale Facebook a constatat o scadere a utilizatorilor activi zilnici (n.r. – Daily Active Users, DAU), pentru prima data in istoria sa de 18 ani. Compania-mama a Facebook, Meta Networks,…

- Facebook are 68.000 de angajați și trece prin cea mai mare transformare interna din ultimul deceniu, fiindca se va orienta catre crearea metaversului, așa cum a anunțat în octombrie anul trecut Mark Zuckerberg. Trecerea de la rețea sociala la ”metavers company” este una care a generat…

- ​În acest an se va vorbi mult despre metavers, chiar daca el nu exista și se va discuta și se discuta și despre conceptul utopic de web 3.0. În 2022 va continua diversificarea ofertelor de mașini electrice, dar se va simți în multe domenii criza procesoarelor. În articol puteți…