TikTok va eticheta conţinutul generat de AI din OpenAI şi din alte părţi Cercetatorii si-au exprimat ingrijorarea ca continutul generat de inteligenta artificiala ar putea fi folosit pentru a interfera cu alegerile din SUA din aceasta toamna, iar TikTok se afla deja intr-un grup de 20 de companii de tehnologie care la inceputul acestui an au semnat un acord prin care se angajau sa lupte impotriva lui. Compania eticheteaza deja continutul generat de AI realizat cu instrumente din interiorul aplicatiei, dar cea mai recenta miscare ar aplica o eticheta videoclipurilor si imaginilor generate in afara serviciului. ”Avem, de asemenea, politici care interzic AI realista care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

