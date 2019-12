Mesajul de Anul Nou al noului ambasador al SUA la Bucureşti. Mesaj clar împotriva baronilor şi corupţiei Prieteni, Dupa doua saptamani petrecute in aceasta tara frumoasa, ma bucura si admir din plin ceea ce au realizat romanii. Sunt increzator ca 2020 va aduce succese si mai mari pentru Romania si parteneriatul nostru strategic. Privind spre viitor, doresc sa subliniez clar, in numele presedintelui Trump si al poporului american, ca americanii sunt aici, vor ramane aici si, impreuna cu poporul roman, vor realiza lucruri extraordinare in 2020. A sosit momentul ca romanii sa-si reafirme rolul de frunte in Europa si in lume, in domeniile artelor si stiintei, in productia agricola, in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

