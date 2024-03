Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, care a lucrat pentru compania Boeing, a avut parte de o moarte suspecta, care a ridicat multe semne de intrebare. Acesta a facut cateva acuzații despre companie, iar mai apoi a fost gasit fara suflare. Iata ce mesaj suspect a lasat, inainte de tragedie.

- John Barnett i-ar fi spus unui prieten apropiat de familie ca daca i se intampla ceva, „nu este o sinucidere”, chiar inainte de a fi gasit mort in urma unei impușcaturi, saptamana trecuta. Trupul neinsuflețit al barbatului, in varsta de 62 de ani, a fost descoperit in camionul sau, intr-o parcare.

- Un fost angajat al Boeing care a reclamat in trecut mai multe probleme tehnice ale companiei, a fost gasit mort, cu o rana care ar putea proveni prin autoimpușcare, conform autoritaților din Carolina de Sud, citate de The Washington Post. John Barnett, care avea 62 de ani și a fost manager de calitate…

