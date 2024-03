Stiri pe aceeasi tema

- John Barnett i-ar fi spus unui prieten apropiat de familie ca daca i se intampla ceva, „nu este o sinucidere”, chiar inainte de a fi gasit mort in urma unei impușcaturi, saptamana trecuta. Trupul neinsuflețit al barbatului, in varsta de 62 de ani, a fost descoperit in camionul sau, intr-o parcare.

- Mile Povan, cunoscutul cantareț de muzica populara din Romania, a surprins pe mulți dintre fanii sai cu un mesaj enigmatic postat pe rețelele sociale, in urma cu o luna. Iata ce postare a facut pe Facebook inainte de tragedie.

- ISU și Salvamont Sibiu au fost anunțate despre producerea avalanșei, vineri dupa-amiaza, dar din pacate, barbatul a fost gasit fara viața. Trupul neinsuflețit a fost transportat catre telecabina de la Balea și apoi la IML. Potrivit Salvamont Sibiu, acesta era angajat angajat la Serviciul Public Salvamont…

- Un cațeluș adorabil in varsta de trei luni, pe nume Chewy, a fost descoperit abandonat intr-o baie dintr-un aeroport, insoțit de o scrisoare sfașietoare de la fostul sau stapan. „Buna! Sunt Chewy. Stapana mea are o relația abuziva și nu-și permite sa urc cu ea in avion. Ea nu a vrut sa plece fara mine,…

- Șoferul decedat in urma acidentului din preajma localitații Sirota din Orhei era agent al Secției paza și escortare la Penitenciarul nr. 17 - Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), barbatul se afla in afara orelor de serviciu, in mometul impactului.