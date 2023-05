Mesaj RO-ALERT în județul Neamț. Poluare masivă pe râul Bistrița Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati. ”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie), specifica poluarii cu ape […] The post Mesaj RO-ALERT in județul Neamț. Poluare masiva pe raul Bistrița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati.”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie),…

