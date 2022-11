Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie, este posibila o creștere semnificativa a numarului infecțiilor respiratorii provocate de virusuri gripale, motiv pentru care se recomanda vaccinarea antigripala și respectarea masurilor de protecție, deoarece in orice aglomerare umana exista risc de infecție, semnaleaza conf. dr.…

- Medicul epidemiolog Emilian Damian Popovici a recomandat populatiei sa se vaccineze antigripal in aceasta perioada pentru ca din decembrie se asteapta o crestere semnificativa a numarului de infectii respiratorii generate de virusuri gripale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Medicul epidemiolog Emilian Damian Popovici a recomandat populatiei sa se vaccineze antigripal in aceasta perioada pentru ca din decembrie se asteapta o crestere semnificativa a numarului de infectii respiratorii generate de virusuri gripale.

- Oamenii de știința britanici au creat in mod intenționat tulpini hibride de Covid in cadrul unor experimente riscante, considerate a fi o "joaca cu focul", dezvaluie MailOnline. Hamsterii au fost infectați cu viruși mutanți, amestecuri ale tulpinii originale Wuhan și parți din Omicron sau Delta.…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri seara ca a aprobat utilizarea inca de la varsta de sase luni a vaccinurilor Pfizer si Moderna, care au devenit astfel primele seruri anti-COVID-19 autorizate in UE pentru persoanele cu varste mai mici de cinci ani, transmite AFP. In paralel,…

- Un eveniment rutier s-a petrecut azi-dimineața, in jurul orei 07:15, in localitatea Fundatura. Oamenii legii au constatat ca la trecerea la nivel cu calea ferata semnalizata cu indicator, semiremorca unui ansamblu de vehicule condus de un tanar de 25 de ani a fost acroșat de un tren de calatori, care…

- Centrul orașului Constanța a prins culoare, iar bulevardele au fost pline de petrecareți și iubitori de muzica. Circulația rutiera a fost oprita, iar oamenii s-au putut distra in voie.Cațiva instrumentiști au destins atmosfera și au cantat piese celebre pe care turiștii au dansat fara oprire.In Vama…

- Peste cateva zile incepe noul an scolar, iar medicii recomanda parintilor sa fie atenti la bolile contagioase care pot sa apara odata cu reintrarea copiilor in colectivitati, dar si sa ii invete pe copii sa respecte cateva reguli care tin de igiena. In primul rand, medicii recomanda o grija suplimentara…