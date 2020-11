Stiri pe aceeasi tema

- Medicii mureșeni care l-au tratat pe fostul stareț al Manastirii Lupșa sunt anchetați de polițiști, dupa ce i-ar fi administrat acestuia medicamentație puternica contra COVID-19 cu toate ca testul acestuia a fost negativ. Polițiștii ancheteaza aceasta situație și medicii de Targu Mureș ar putea fi acuzați…

- Parintele Ghelasie a murit in noaptea de 15 noiembrie, la spitalul din Targu Mures. Inițial, cauza morții a fost considerata Covid-19, insa ultimul test facut inaintea decesului a fost unul negativ. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura romaneasca s-a PRABUȘIT și producția…

- Un ieșean s-a infectat cu Covid-19 a treia oara, iar medicii incep sa ia in calcul un scenariu care da fiori: noul coronavirus ar putea fi o boala autoimuna, o infecție cronica, precum HIV/SIDA. Profilul bolnavului de Covid-19 s-a schimbat substanțial, simptome precum pierderea gustului sau a mirosului,…

- O noua ipoteza este verificata de medici, dupa un numar in creștere a cazurilor noi de diabet inregistrate dupa aparenta vindecare de COVID-19 a unor pacienți din SUA și Marea Britanie, relateaza Reuters. Unii experți sunt convinși ca COVID-19 poate declanșa apariția diabetului – chiar și la unii adulți…

- Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele usoare se vor trata acasa, sub supravegherea medicului de familie, incepand de saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Tataru a mai precizat insa, ca atunci cand simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi…

- Prima doamna Melania Trump a postat un eseu personal pe site-ul Casei Albe in care detaliaza experiența ei in lupta cu Covid-19, fiind diagnosticata in urma cu aproximativ doua saptamani. Prima doamna a mai dezvaluit ca fiul ei, Barron Trump, in varsta de 14 ani, despre care Casa Alba a confirmat public…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…