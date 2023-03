Stiri pe aceeasi tema

- Deși pare scenariu de film, este realitatea cu care s-a confruntat un barbat din Pitești, peste care polițiștii au intrat in casa exact cand iși batea soția. Un barbat din municipiul Pitesti a fost prins de catre politisti chiar in timp ce isi batea sotia. Patrula Politiei a mers acasa la individ dupa…

- Un barbat din municipiul Pitesti a fost prins de catre politisti chiar in timp ce isi batea sotia. Patrula Politiei a mers acasa la individ dupa ce acesta a facut scandal in public, totul pornind de la o altercatie in trafic. Femeia agresata nu a depus plangere, insa in urma celor constatate barbatul…

- Polițiștii au mers, sambata seara, acasa la barbatul de 42 de ani din Pitești dupa ce aceasta a avut o altercație in trafic. Femeia agresata nu a depus plangere, insa barbatul a fost reținut și dus șa audieri, scrie News.ro . Pitesteanul a intrat in conflict cu un sofer caruia i-a lovit portiera masinii…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Ambroze a facut precizari importante referitoare la evenimentul in care deputatul AUR Viorel Dumitru Focsa si ar fi agresat sotia.In cauza, a fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie. In continuare,…

- Un tanar din Targu Frumos este cercetat penal dupa ce a furat un autoturism si s-a plimbat cu el, desi nu avea permis de conducere. Acesta a fost arestat de catre autoritati. "La data de 9 decembrie, politistii Politiei Orasului Targu Frumos au fost sesizati de catre un barbat, din orasul Targu Frumos,…

- Mașina unui bihorean din satul Uileacu de Cris, comuna Tileagd, a fost incendiata, in noaptea de vineri spre sambata, chiar in fața casei sale. Focul, care a distrus caroseria si o parte din motorul autoturismului, a fost stins de pompierii din Alesd, iar politistii au anuntat declansarea unei anchete…