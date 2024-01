Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Galați au demarat o ancheta cu privire la infractiunea de omor dupa ce o fetița de noua ani a murit in urma violențelor repetate ale mamei sale. Nenorocirea s-a produs in blocul D1, de pe strada Textiliștilor, din cartierul galațean Dunarea. Este un bloc cu apartamente cu confort redus, in care locuiesc in general familii cu venituri reduse. Eugenia, o femeie de 30 de ani, locuia intr-unul din apartamente cu cele trei fiice ale sale, dar și impreuna cu fratele și cumnata și copilul acestora. Alexandra, fiica in varsta de noua ani a Eugeniei, a…