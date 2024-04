Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au intervenit la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, unde un șofer promitea urgentarea adopțiilor, pentru suma potrivita de bani. Un șofer de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj s-a ales cu un dosar penal , dupa ce ar fi promis…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de risc si mare risc. La sfarsitul saptamanii trecute, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul a vandut diferite cantitați…

- Tribunalul Dolj a condamnat la 3 ani si 5 luni de inchisoare un barbat acuzat de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri pentru consum propriu. Potrivit anchetatorilor, barbatul a vandut cocaina cu sume cuprinse intre 1.000 si 1.200 de lei. Suspectul comunica cu clientii prin intermediul…

- Judecatorii au decis arest la domiciliu, cu dispozitiv electronic de supraveghere, in cazul lui Dan Ilie Morega, potrivit unor surse judiciare. Procurorii cerusera arestul preventiv.“Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a solicitat judecatorului inlocuirea…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de o femeie condamnata la un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, inculpata ar fi cerut si primit 4.500 de euro de la o femeie careia i-a promis ca va fi angajata la o casa de timp familial a DGASPC…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a zece persoane acuzate de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti. Șapte dintre inculpați au fost deferiți justiției in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, suspectii au preluat migranti de pe malul bulgaresc al Dunarii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, ieri, arestarea preventiva a doua persoane acuzate de trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatii au vandut consumatorilor din Dolj canabis și 3-CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal”. Drogurile erau vandute pe o platforma…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei barbati acuzati de tentativa de omor, arestati in urma cu un an, in ianuarie 2023. Un alt inculpat din acest dosar a fost plasat sub control judiciar. Potrivit oamenilor legii, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de…