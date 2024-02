Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Galați au demarat o ancheta cu privire la infractiunea de omor dupa ce o fetița de noua ani a murit in urma violențelor repetate ale mamei sale. Nenorocirea s-a produs in blocul D1, de pe strada Textiliștilor, din cartierul galațean Dunarea. Este un…

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp. Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita. ”La data de 31.01.2024,…

- O femeie de 42 de ani și-a pierdut viața dupa ce concubinul, in varsta de 34 de ani, a ucis-o cu securea. Crima a avut loc la domiciliul barbatului din Piatra-Olt, dupa ce intre victima si concubinul acesteia ar fi izbucnit un conflict pe fondul consumului de alcool. Femeia ar fi baut mai mult decat…

- „In cursul diminetii de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 06⁰⁰ politistii Sectiei nr. 4 de Politie Ploiesti, au fost sesizati prin 112, cu privire la faptul ca in parcul din zona statiei de tramvai, de pe strada Piata 1 Decembrie 1918, s-ar afla o persoana, in varsta, posibil decedata”, anunta, sambata,…