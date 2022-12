Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a Guvernului roman a fost confiscata in Moldova, pentru ca autoturismul figura ca fiind furat! La bord, un demnitar Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Dragos Vlad, care a fost parte a delegatiei romane care a participat la o vizita de lucru in Republica Moldova, pe…

- Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) Dragos Vlad care a fost parte a delegatiei romane care a participat la o vizita de lucru in Republica Moldova, pe data de 12 decembrie, a fost oprit pentru ca circula cu o masina furata care apartinea Guvernului, iar autoturismul a fost confiscat…

- Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) Dragos Vlad care a fost parte a delegatiei romane care a participat la o vizita de lucru in Republica Moldova, pe data de 12 decembrie, a fost oprit pentru ca circula cu o masina furata care apartinea Guvernului, iar autoturismul a fost confiscat…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, a declarat, joi, intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, ca, in opinia sa, Romania nu mai are nimic de negociat in legatura cu aderarea la Schengen, atata vreme cat au fost indeplinite toate condițiile tehnice in acest sens.…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, l-a criticat dur, joi, intr-o intervenție la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, pe cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce Austria a respins aderarea Romaniei la Schengen. In semn de protest fața de votul de joi, Mihai Tudose a dezvaluit ca va renunța…

- O mașina de Poliție a fost spulberata intr-un accident, pe un drum național din județul Mehedinți. Cu semnalele acustice și luminoase pornite, agentul a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal cu un autoturism care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe drumul DN6 pe dealul Balota,…

- Imagini incredibile au fost postate pe o rețea de socializare dedicata șoferilor. O caruța manata cu viteza pe contrasens este la un pas sa intre frontal intr-o mașina de poliție care, insa, il ignora atat pe caruțaș, cat și faptul ca acesta pune in pericol siguranța participanților la trafic. Imaginile…

- Mașina folosita de Nicușor Dan a fost ridicata, miercuri dimineața, de Poliția Locala Sector 5 pentru ca era parcata neregulamentar. Una dintre mașinile pe care edilul Capitalei le folosea de ani buni, a fost ridicata in aceasta dimineața de Poliția Locala din Sectorul 5. Se pare ca autoturismul ar…